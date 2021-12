Sophie e Valeria Marini litigano per le pulizie: i vipponi lasciano la ca@@ nel bidet (Di giovedì 9 dicembre 2021) Una serata infuocata quella di ieri nella casa del Grande Fratello VIP con lo scontro tra Valeria Marini e Sophie Codegoni ma non solo. Le due vippone hanno parlato delle pulizie ma anche dello stato di degrado dei bagni che spesso vengono lasciati in condizioni pessime da alcuni concorrenti. La litigata è iniziata ieri sera quando Valeria Marini ha invitato la Codegoni a essere più precisa e a rispettare i turni e le regole. La Marini infatti non ha gradito che nessuno avesse lavato i piatti mentre la Codegoni, come si può vedere dai tanti video che circolano in rete, provava a spiegare le sue ragioni. Sophie infatti avrebbe deciso di passare più tempo alle chiacchiere con gli amici, che presto se ne andranno, invece che lavare i piatti. E pensare, ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 9 dicembre 2021) Una serata infuocata quella di ieri nella casa del Grande Fratello VIP con lo scontro traCodegoni ma non solo. Le due vippone hanno parlato dellema anche dello stato di degrado dei bagni che spesso vengono lasciati in condizioni pessime da alcuni concorrenti. La litigata è iniziata ieri sera quandoha invitato la Codegoni a essere più precisa e a rispettare i turni e le regole. Lainfatti non ha gradito che nessuno avesse lavato i piatti mentre la Codegoni, come si può vedere dai tanti video che circolano in rete, provava a spiegare le sue ragioni.infatti avrebbe deciso di passare più tempo alle chiacchiere con gli amici, che presto se ne andranno, invece che lavare i piatti. E pensare, ...

