Sondaggio, gli italiani sognano il centrodestra: Fdi, Lega e FI sfiorano il 50%. Giallorossi in affanno (Di giovedì 9 dicembre 2021) Anche l’ultimo Sondaggio acclara un verdetto che svela sogni e incubi degli italiani. Certo, le forze e gli equilibri interni tra i partiti che compongono la formazione “multicolor” del governo cambiano all’ordine del giorno. Ma nel panorama nazionale lo schieramento a cui guardano gli elettori è uno e uno solo: in questo momento più che mai. Anzi, sarebbe meglio dire, nell’ultima settimana soprattutto. E infatti, stando all’ultima Supermedia Agi/Youtrend il dato è netto e chiaro: nei 14 giorni appena trascorsi, la coalizione di centrodestra formata da Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia è cresciuta significativamente. A fronte della progressiva emorragia di consensi in cui sembrano annaspare ultimamente gli esponenti del fronte giallorosso. E così, se la matematica non è un’opinione (ma i numeri dei sondaggi ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 9 dicembre 2021) Anche l’ultimoacclara un verdetto che svela sogni e incubi degli. Certo, le forze e gli equilibri interni tra i partiti che compongono la formazione “multicolor” del governo cambiano all’ordine del giorno. Ma nel panorama nazionale lo schieramento a cui guardano gli elettori è uno e uno solo: in questo momento più che mai. Anzi, sarebbe meglio dire, nell’ultima settimana soprattutto. E infatti, stando all’ultima Supermedia Agi/Youtrend il dato è netto e chiaro: nei 14 giorni appena trascorsi, la coalizione diformata da Forza Italia,e Fratelli d’Italia è cresciuta significativamente. A fronte della progressiva emorragia di consensi in cui sembrano annaspare ultimamente gli esponenti del fronte giallorosso. E così, se la matematica non è un’opinione (ma i numeri dei sondaggi ...

