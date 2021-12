Soleil e Alex Belli, le telecamere li inchiodano nel fattaccio: “Che str**zi!” (Di giovedì 9 dicembre 2021) Soleil e Alex Belli sono di nuovo al centro delle critiche per un gesto che non è piaciuto ai fan del GFVIP. Alex Belli e Soleil: parole durissime (Youtube)Stavolta non ci sono dubbi, frasi dette a metà o incomprensioni: le telecamere li hanno inchiodati, ripresi lungo tutto il discorso, chiaro e tondo. E il pubblico non si è esentato dal commentare quelle parole e quei gesti, giudicandoli veramente eccessivi anche per le dinamiche di un reality come il GFVIP, che dei teatrini fa il suo pane quotidiano. Vediamo cos’è successo. Leggi anche >>> “Ho trovato tutto quello che cerco in un uomo”: bomba nella notte, arriva l’ammissione definitiva di Soleil Soleil e Alex Belli ridono dei compagni: il ... Leggi su specialmag (Di giovedì 9 dicembre 2021)sono di nuovo al centro delle critiche per un gesto che non è piaciuto ai fan del GFVIP.: parole durissime (Youtube)Stavolta non ci sono dubbi, frasi dette a metà o incomprensioni: leli hanno inchiodati, ripresi lungo tutto il discorso, chiaro e tondo. E il pubblico non si è esentato dal commentare quelle parole e quei gesti, giudicandoli veramente eccessivi anche per le dinamiche di un reality come il GFVIP, che dei teatrini fa il suo pane quotidiano. Vediamo cos’è successo. Leggi anche >>> “Ho trovato tutto quello che cerco in un uomo”: bomba nella notte, arriva l’ammissione definitiva diridono dei compagni: il ...

Advertising

Eli89Marchiori : RT @catiuz92: Gianmaria potrà pure essere incoerente visto che rientra tra coloro che il 13 doveva uscire perchè gli ripartiva il lavoro (i… - AnnachiaraRatt1 : RT @cestlaviemacher: La verità è che nel triangolo Delia e Alex doveva esserci Sophie inizialmente. Da vedere come magicamente dopo puntate… - SSinisa55 : RT @SSinisa55: SPUTTANAMENTO TOTALE DI ALEX BELLI VERSO AUTORI AUTRICI E SIGNORINI: TESTUALI PAROLE DEL BELLI BECCATO DA REGIA LA QUALE SI… - 1DMarty_me : @Michela93914510 @annadl52 @chiara_sciuto fa bene, sono entrambi single. a differenza di soleil ed alex non stanno tradendo nessuno???? - stefffannno : @riveacorymbosa Ma se non c’era Alex o sophie con chi avrebbe litigato o creato triangoli la cara soleil..tranne pe… -