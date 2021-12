Sofo (FdI-Ecr): “Da Atreju parte la costruzione della nuova casa dei conservatori italiani ed europei” (Di giovedì 9 dicembre 2021) «Da Atreju inizia un progetto ambizioso, la costruzione da parte di Fratelli d’Italia della casa dei conservatori, in Italia e in Europa». Così l’eurodeputato di Fratelli d’Italia-Ecr, Vincenzo Sofo, intervenendo ad Atreju alla presentazione del libro Conservare l’anima. Manuale per aspiranti patrioti del vicedirettore del quotidiano La Verità Francesco Borgonovo. Una casa dei conservatori, prosegue Sofo alla platea di Atreju, «per offrire ai popoli un’ancora di salvataggio rispetto a un’agenda progressista che sta facendo a pezzi la nostra storia, la nostra cultura, la nostra società, la nostra Patria». LEGGI ANCHE Atreju 2021: Ricolfi, Cardini e Sansonetti ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 9 dicembre 2021) «Dainizia un progetto ambizioso, ladadi Fratelli d’Italiadei, in Italia e in Europa». Così l’eurodeputato di Fratelli d’Italia-Ecr, Vincenzo, intervenendo adalla presentazione del libro Conservare l’anima. Manuale per aspiranti patrioti del vicedirettore del quotidiano La Verità Francesco Borgonovo. Unadei, proseguealla platea di, «per offrire ai popoli un’ancora di salvataggio rispetto a un’agenda progressista che sta facendo a pezzi la nostra storia, la nostra cultura, la nostra società, la nostra Patria». LEGGI ANCHE2021: Ricolfi, Cardini e Sansonetti ...

