Snowboardcross | Omar Visintin si esalta nelle qualificazioni di Montafon | bene anche gli altri italiani

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Inizia al meglio il cammino deglinel week-end di. Sulle nevi austriache va in scena la seconda tappa della Coppa del Mondo die gli azzurri si sonoti nella giornata dedicata alle. Ricordiamo che le gare, maschili e femminili, sono in programma per domani (sabato appuntamento con la prova a squadre). Tra gli uomini strepitoso: l’azzurro, dopo aver iniziato al meglio con il secondo posto di Secret Garden, si imponequalifiche con il crono di 58.42. Alle sue spalle il canadese Eliot Grondin e l’altro italiano Lorenzo Sommariva. Quarto il leader di Coppa Alessandro Haemmerle, mentre eccellente quinto Matteo Menconi. AvanzaTommaso Leoni, 25mo. Eliminati ...

Advertising

zazoomblog : Snowboardcross: a Montafon secondo appuntamento stagionale. Michela Moioli ed Omar Visintin a caccia del podio -… -

Ultime Notizie dalla rete : Snowboardcross Omar

OA Sport

partita forte anche la stella del Bel Paese, Michela Moioli : la campionessa olimpica in carica non è al top della condizione (preparazione finalizzata ovviamente verso l'appuntamento più importante), ...CdM Snowboard Inizia con due podi la stagione azzurra nella Coppa del Mondo di, ... In campo maschile, piazza d'onore diVisintin (Cse), nella gara vinta dall'austriaco Alessandro ...Dopo l’apertura della stagione di Coppa del mondo a Secret Garden, in Cina, sono sei uomini e quattro donne gli … Continua ...Dopo il debutto nella preolimpica in quel di Secret Garden, sulle nevi cinesi che ospiteranno le prossime Olimpiadi Invernali di Pechino, torna in Europa la Coppa del Mondo di snowboardcross. In progr ...