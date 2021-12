Skicross | Coppa del Mondo | cancellate le qualificazioni a Val Thorens

Leggi su oasport

(Di giovedì 9 dicembre 2021) A Val(Francia) sono statelevalide per la tappa delladeldi, disciplina dello sci freestyle. Le avverse condizioni meteo hanno impedito la disputa dell’evento e dunque si scenderà in pista direttamente domani (venerdì 10 dicembre, ore 12.30) per dare il via al tabellone a eliminazione diretta. Sperando che ci siano le condizioni per poter gareggiare regolarmente. All’evento sono iscritti sei italiani: Dominik Zuech, Simone Deromedis, Yanick Gunsch, Edoardo Zorzi, Lucrezia Fantalli, Jole Galli. Sono previste gare anche sabato 11 dicembre ed è già prevista domenica 12 come eventuale giornata per i recuperi. Foto: Lapresse