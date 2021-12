Silvia Ussai | “Distribuire il vaccino in tutto il mondo per contrastare le varianti”

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 9 dicembre 2021) (Adnkronos) - La Dr.ssaribadisce la necessità di una distribuzione equa delper proteggersi dalledi Covid-19, che arrivano dai Paesi con minore copertura vaccinale Milano, 9 Dicembre 2021. “Le regioni dell' Africa sub-sahariana presentano la più elevata prevalenza aldi HIV, con picchi tra la popolazione generale che toccano il 25% in eSwatini e Sudafrica. Non sorprende dunque che la variante Omicron si sia generata proprio in Botswana, da un paziente con infezione severa da HIV rimasto positivo al COVID-19 per oltre 200 giorni”. Così la dr.ssa, medico farmacologo e membro del gruppo di lavoro sulla Povertà Farmaceutica della Società Italiana di Farmacologia Clinica. “Le evidenze scientifiche hanno infatti dimostrato ...