Sileri taglia corto | ' Se necessario prolungheremo lo stato emergenza | ma per poco'

Ultime Notizie dalla rete : Sileri taglia

La quarta ondata sta coinvolgendo, oltre che l'Europa, anche l'Italia e secondo il sottosegretario alla Salute Pierpaolo, lo stato di emergenza 'se necessario dovrà essere prolungato, ma comunque per poco tempo'. 'Ci si deve ragionare sicuramente - ha aggiunto - ma tutto dipende da quella che sarà l'evoluzione ...Una strategia che, al netto della propaganda politica,l'erba sotto i piedi di Lega e FdI, '... Il sottosegretario alla Saluteoggi in un'intervista al 'Corriere' ha messo le mani avanti: '...Il sottosegretario alla Salute Andrea Costa: "L'introduzione anticipata del Super Green pass è stata fatta per prevenire scenari peggiori, qualora ci dovesse essere un cambio di colore in alcune regio ...Secondo i dati forniti dal Ministero della Salute registrati 12.448 nuovi casi di positività al Covid nelle ultime 24 ore su 562.505 tamponi processati. Tasso di positività sale al 2.2%, 85 i decessi ...