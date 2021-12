Si spegne il sogno della Dea: Atalanta ko col Villarreal, nerazzurri retrocessi in Europa League (Di giovedì 9 dicembre 2021) Serviva un solo risultato all'Atalanta, non è bastata nemmeno la reazione nel secondo tempo: i nerazzurri escono dalla Champions League dopo il ko interno contro il Villarreal. Un approccio sbagliato nella prima frazione e tre gol evitabili: finisce 3-2, decisiva la doppietta di Danjuma, in gol già all'andata. Zapata e Malinovskyi hanno provato a riaprire il match senza fortuna. L'avventura continentale dei nerazzurri proseguirà in Europa League. Danjuma complica subito la serata dell'Atalanta sfruttando l'erroraccio di Demiral: nemmeno cinque minuti e il Villarreal si trova subito in vantaggio a Bergamo. La reazione da parte dei nerazzurri è immediata, ci provano prima Toloi con un colpo di testa di poco alto ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 9 dicembre 2021) Serviva un solo risultato all', non è bastata nemmeno la reazione nel secondo tempo: iescono dalla Championsdopo il ko interno contro il. Un approccio sbagliato nella prima frazione e tre gol evitabili: finisce 3-2, decisiva la doppietta di Danjuma, in gol già all'andata. Zapata e Malinovskyi hanno provato a riaprire il match senza fortuna. L'avventura continentale deiproseguirà in. Danjuma complica subito la serata dell'sfruttando l'erroraccio di Demiral: nemmeno cinque minuti e ilsi trova subito in vantaggio a Bergamo. La reazione da parte deiè immediata, ci provano prima Toloi con un colpo di testa di poco alto ...

