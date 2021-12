"Sforzo senza precedenti". Bollette, il bazooka di Draghi da un miliardo: cosa cambia per le famiglie italiane (Di giovedì 9 dicembre 2021) “Si tratta di uno Sforzo senza precedenti”. Così Mariastella Gelmini ha definito il decreto approvato dal Consiglio dei ministri, che prevede per l'anno nuovo 3,8 miliardi per calmierare gli aumenti delle Bollette legate all'energia. Il governo presieduto da Mario Draghi è quindi pronto a mettere in campo un miliardo in più di quanto previsto in precedenza pur di far fronte al problema del caro-Bollette. “Uno Sforzo che si somma a quelli già effettuati - è stato il commento della ministra per gli Affari regionali - e che consentirà alle famiglie di affrontare con maggiore serenità i mesi che ci attendono”. In manovra già erano stati previsti 2 miliardi, a cui si aggiungevano 500 milioni dal “tesoretto fiscale” e altri 300 milioni ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 9 dicembre 2021) “Si tratta di uno”. Così Mariastella Gelmini ha definito il decreto approvato dal Consiglio dei ministri, che prevede per l'anno nuovo 3,8 miliardi per calmierare gli aumenti dellelegate all'energia. Il governo presieduto da Marioè quindi pronto a mettere in campo unin più di quanto previsto in precedenza pur di far fronte al problema del caro-. “Unoche si somma a quelli già effettuati - è stato il commento della ministra per gli Affari regionali - e che consentirà alledi affrontare con maggiore serenità i mesi che ci attendono”. In manovra già erano stati previsti 2 miliardi, a cui si aggiungevano 500 milioni dal “tesoretto fiscale” e altri 300 milioni ...

Ultime Notizie dalla rete : Sforzo senza Nuovo decreto: dal governo 3,3 miliardi, oltre la metà per vaccini. E nel 2022 arrivano 3,8 miliardi contro il caro - bollette Lo dice il ministro per gli Affari Regionali sottolineando che si tratta di 'uno sforzo senza precedenti , che si somma a quelli già effettuati nel corso dell'anno e che consentirà alle famiglie ...

Energia: Gelmini, da Consiglio ministri un altro miliardo contro caro bollette Uno sforzo senza precedenti, che si somma a quelli gia' effettuati nel corso dell'anno e che consentira' alle famiglie italiane di affrontare con maggiore serenita' i mesi che ci attendono". Lo ...

Governo, stanziato un miliardo extra contro il caro bollette nel 2022 Il decreto approvato dal Consiglio dei ministri prevede per il 2022 3,8 miliardi per calmierare gli aumenti delle bollette energetiche. Lo stanziamento è di un miliardo più di quanto previsto finora.

