Serra Moresca a Villa Torlonia | per la prima volta apre al pubblico

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Laha riaperto al!Dopo articolati e complessi interventi di restauro, dall’8 dicembre 2021 gli spazi sono visitabili in un percorso che dallaconduce fino alla Grotta artificiale. Laè concepita per ospitare piante esotiche e rare, ma anche come scenario per eventi. Inoltre è visitabile la grotta artificiale che avvolge rivoli d’acqua e laghetti e che desta la meraviglia nel. Progettato intorno al 1839 dall’architetto veneto Giuseppe Jappelli, il complesso delladitorna alla sua originaria bellezza dopo due fasi di restauro. La, tra il 2007 e il 2013, ha riguardato il ...

... il parco in via Nomentana disseminato di edifici e arredi artistici in cui da oggi sarà possibile visitare anche un altro gioiello: ladove un'orchestra suonava a un pubblico di piante ...Riapre al pubblico la, un gioiello architettonico e artistico nel cuore di Villa Torlonia, a Roma. Dall'8 dicembre gli spazi saranno visitabili in un percorso che dalla, concepita per ospitare piante ...Con il restauro e l'apertura della Serra si conclude un lavoro iniziato negli anni Ottanta, quando il parco era in condizioni disastrate, gli edifici ridotti a un cumulo di ...Con il restauro e l'apertura della Serra si conclude un lavoro iniziato negli anni Ottanta, quando il parco era in condizioni disastrate, gli edifici ...