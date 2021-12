Serie B, Pisa di nuovo in vetta, arranca il Parma. Ma è già partito il mercato (Di giovedì 9 dicembre 2021) Serie B, il Parma continua a faticare. Il Pisa torna capolista del campionato cadetto. E parte già il mercato con i primi botti E’ in archivio la quindicesima giornata del campionato cadetto ed è già tempo di calciomercato per la Serie B. Ma andiamo con ordine. Il Pisa è ritornato in vetta grazie alla vittoria in casa del Como: successo per 1-0 arrivato grazie all’autogol di Scaglia dopo appena 5 minuti. Al secondo posto si conferma il Lecce, vittorioso per 2-0 contro la Reggina. Scivola al terzo il Brescia di Pippo Inzaghi che perde la vetta dopo la sconfitta per 2-0 al Rigamonti contro il Monza: successo firmato dalle reti di Gytkjaer e Machin. Successo importante per i brianzoli, a conferma della quadra trovata da Giovanni ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 9 dicembre 2021)B, ilcontinua a faticare. Iltorna capolista del campionato cadetto. E parte già ilcon i primi botti E’ in archivio la quindicesima giornata del campionato cadetto ed è già tempo di calcioper laB. Ma andiamo con ordine. Ilè ritornato ingrazie alla vittoria in casa del Como: successo per 1-0 arrivato grazie all’autogol di Scaglia dopo appena 5 minuti. Al secondo posto si conferma il Lecce, vittorioso per 2-0 contro la Reggina. Scivola al terzo il Brescia di Pippo Inzaghi che perde ladopo la sconfitta per 2-0 al Rigamonti contro il Monza: successo firmato dalle reti di Gytkjaer e Machin. Successo importante per i brianzoli, a conferma della quadra trovata da Giovanni ...

