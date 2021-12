Serie A, venti giorni per evitare il peggio: “Li escludono dal campionato” (Di giovedì 9 dicembre 2021) La Salernitana ha tempo fino al 15 dicembre per continuare la sua avventura in Serie A, i trustee della Figc sono al lavoro. Cercasi futuro per la Salernitana, alle prese con l’impegno di non scomparire dal campionato di Serie A. Sarebbe il triste epilogo dell’avventura granata che tutte le parti in causa stanno cercando di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 9 dicembre 2021) La Salernitana ha tempo fino al 15 dicembre per continuare la sua avventura inA, i trustee della Figc sono al lavoro. Cercasi futuro per la Salernitana, alle prese con l’impegno di non scomparire daldiA. Sarebbe il triste epilogo dell’avventura granata che tutte le parti in causa stanno cercando di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

Advertising

Luxgraph : Milan, venti milioni in meno: cambiano le strategie - alessandropirii : @1511maxi @ender_w @Paolajuvegirl Non è tra le prime venti perché è tra le prime sedici giusto sottolinearlo. Anche… - 2020Lettydeleon : RT @amigdala_902010: Ma come si pretende di seguire una serie se fai durare le puntate meno di venti minuti, quanto basterebbe un giorno a… - daju29ro : Nessuno dei tre davanti giocherebbe titolare nelle prime venti squadre in Europa e probabilmente nelle prime otto in serie A. - amigdala_902010 : Ma come si pretende di seguire una serie se fai durare le puntate meno di venti minuti, quanto basterebbe un giorno… -