Serie A, giornata 17: 3 portieri da schierare al fantacalcio

Dopo le fatiche di Champions, Europa e Conference League, per le italiane è previsto un altro impegno. In vista della Serie A, ecco i 3 portieri da schierare al fantacalcio, facendo riferimento alla 17esima giornata. Sulla carta ci sono molte sfide che sembrano "scontate", anche se nascondono alcune insidie. Juventus e Roma saranno infatti impegnate contro Venezia e Spezia, mentre tra gli scontri più "interessanti", da menzionare Napoli-Empoli e Sassuolo-Lazio.

Serie A, giornata 17: i portieri da schierare al fantacalcio

Pietro Terracciano: la Viola, dopo una buona vittoria contro il Bologna, si appresta a giocare in casa contro la Salernitana. I campani chiudono la classifica di Serie A con appena 8 ...

Ultime Notizie dalla rete : Serie giornata Volley A2/M: Mondovì, che carattere! 'Ribalta' Motta e trova altri due punti Un VBC Synergy Mondovì strepitoso vince con merito la sua prima partita in trasferta, nella decima giornata del Girone di Andata del Campionato di Serie A2 Credem Banca disputata al Palazzetto dello sport di Caorle, piegando la resistenza della compagine HRK Diana Group di Motta di Livenza, ...

Probabili formazioni Lazio Galatasaray/ Quote, turchi senza Cicaldau! Europa league ... match della sesta giornata dell'Europa league, pure atteso all'Olimpico questa sera alle ore 21.00 ... che pure salterà il prossimo incontro di Serie A col Sassuolo. Accanto al "Sergente" sarà spazio ...

Serie A, 16ª giornata: risultati e marcatori Goal.com A3, decima giornata Risultati e classifiche Risultati e classifica della decima giornata di serie A3 di volley maschile. Macerata-Montecchio Maggiore 3-0, Brugherio-Pineto 0-3, Portomaggiore-San Donà la partita non si è disputata perché il San ...

Probabili formazioni Verona-Atalanta: diciassettesima giornata Serie A 2021/2022 Le probabili formazioni di Hellas Verona-Atalanta, match della diciassettesima giornata di Serie A 2021/2022: ballottaggi, squalificati e indisponibili ...

