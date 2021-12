(Di giovedì 9 dicembre 2021)di: i due si sono conosciuti nel 2016 grazie ad una passione comune eha aiutato l’attore a superare un momento doloroso della sua vita. Il nome deldell’attore: i due si sono conosciuti nel 2016, poco dopo la fine della relazione trae la sua ex moglie Beatrice Bernardin./ via InstagramLa coppia si è conosciuta nel corso di una giornata dedicata allo yoga:è un appassionato della disciplina, mentreè un’insegnante ...

Advertising

zazoomblog : Sergio Muniz fidanzato? Ecco chi è Morena Firpo l’attuale compagna - #Sergio #Muniz #fidanzato? #Morena - robgiannotti : RT @altrogiornorai1: Sergio Muniz ospite di @serenabortone nella puntata odierna di #OggièUnAltroGiorno (?14.00 ??@RaiUno ??@RaiPlay ) #9dice… - CorriereCitta : Sergio Muniz: chi è, età, carriera, chi è la moglie, figli, dove vive, altezza, Instagram, fidanzata #sergiomuniz - bloggonotes : #OggiEUnAltroGiorno #9Dicembre Affetti Stabili Massimo Cannoletta, Jessica Morlacchi, Memo Remigi, Massimiliano R… -

Ultime Notizie dalla rete : Sergio Muniz

Beatrice Bernardin, ex moglie diBeatrice Bernardin è stata la moglie didal 2009 al 2017 . La modella ha incontrato l'attore spagnolo quando aveva da poco avuto la figlia Giorgia , nata da una precedente ...Dove e quando è nato, età, altezza: la biografia diMúñiz è nato a Bilbao in Spagna il 24 settembre 1975 ed è del segno zodiacale della Bilancia. Ha 46 anni ed è alto 1,88 ...Il matrimonio con Beatrice Bernardin è però finito nel 2017. Oggi Muniz è nuovamente felice grazie a un’altra donne. Frequentando un corso di yoga ha conosiuto l’insegnante Morena “Shree Sundari” ...E’ tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche Sergio Muniz, ...