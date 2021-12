Sergio Muñiz | “Da bambino ero abituato agli attentati dell’Eta”

Leggi su diredonna

(Di giovedì 9 dicembre 2021)Mu?n?iz, modello e attore spagnolo, si è raccontato nel talk Oggi è un altro giorno. Durante l’intervista con Serena Bortone, è partito parlando degli anni dell’infanzia. Nato nel 1975 a Bilbao, da una famiglia non originaria dei Paesi Baschi, il protagonista del musical Mamma mia, al Teatro Sistina in questi mesi di fine 2021, ha svelato cosa ha voluto dire crescere in un Paese dopo la morte di Franco: “In quell’anno era morto Franco e iniziò una transizione democratica che non fu facile. Sono cresciuto in una città caratterizzata dalla presenza operaia e dimpianti siderurgici, un po’ come Taranto in Italia. In più, c’era il terrorismo: eroe mi eroe ai controlli. Non fu un periodo facile”. ...