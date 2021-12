Sedita (WindTre): “Al fianco delle scuole italiane per la digitalizzazione” (Di giovedì 9 dicembre 2021) ROMA – Lo scorso 20 luglio, attraverso il bando del Ministero dell’Istruzione “Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”, finanziato con fondi PON – FERSR – REACT EU, numerose scuole pubbliche italiane hanno ottenuto importanti finanziamenti, per un totale di 336 milioni di euro, destinati alla creazione o al potenziamento delle reti locali cablate (LAN) e wireless (WLAN) degli edifici scolastici, utilizzate a fini didattici e amministrativi, e alla fornitura di materiali e strumenti per la realizzazione di cablaggi strutturati. Si tratta di una grande opportunità per digitalizzare i servizi dell’istruzione pubblica e per migliorare ulteriormente la connettività degli edifici scolastici, a cui WindTre, uno dei principali player nel mercato ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 9 dicembre 2021) ROMA – Lo scorso 20 luglio, attraverso il bando del Ministero dell’Istruzione “Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle”, finanziato con fondi PON – FERSR – REACT EU, numerosepubblichehanno ottenuto importanti finanziamenti, per un totale di 336 milioni di euro, destinati alla creazione o al potenziamentoreti locali cablate (LAN) e wireless (WLAN) degli edifici scolastici, utilizzate a fini didattici e amministrativi, e alla fornitura di materiali e strumenti per la realizzazione di cablaggi strutturati. Si tratta di una grande opportunità per digitalizzare i servizi dell’istruzione pubblica e per migliorare ulteriormente la connettività degli edifici scolastici, a cui, uno dei principali player nel mercato ...

