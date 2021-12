Se fai un incidente il telefono chiama da solo i soccorsi: la novità di Google per i Pixel arriva in Italia (Di giovedì 9 dicembre 2021) Tra le novità dedicate ai telefoni Pixel di dicembre Google arriva anche il Crash Detector in Italia: chi avrà in tasca un Pixel avrà un piccolo angelo custode in caso di incidente grave. Sarà il telefono a chiamare i soccorsi passando i dati di localizzazione... Leggi su dday (Di giovedì 9 dicembre 2021) Tra lededicate ai telefonidi dicembreanche il Crash Detector in: chi avrà in tasca unavrà un piccolo angelo custode in caso digrave. Sarà ilre ipassando i dati di localizzazione...

Advertising

Digital_Day : Quando il telefono può salvare la vita - sepetrel : @giuslit Come uno che al paese è morto in un incidente stradale Fin dal momento dei fatti 1000persone sul posto del… - hvrricaxe : @witchte4rs e fai che sono indietro di 60 lezioni ( beh alcune fatte a metà ) per un incidente e anche se ho ansia… - Nikko21943111 : @wilmington_girl Comunque io ti ho taggata stamani per ringraziarti degli aggiornamenti che fai per noi e manco mi… - LILYRVSED3PPFK : pov fai un incidente -

Ultime Notizie dalla rete : fai incidente Sunset Boys, le loro Genoa - songs sempre in ascolto free su Youtube ... "Mao il vecchio ultrà di Rivarolo", scomparso il 9 gennaio 2015 in un incidente stradale, a sua ... "125 Grifone la storia la fai te" per i 125 anni del Genoa Accetta i marketing - cookies per ...

Addio a "Gianni B", storico tifoso azzurro. Il cordoglio degli amici: "Ha lottato come un leone" ... 55 anni, storico tifoso della Carrarese ricoverato a Cisanello in seguito a un tragico incidente a ... Ciao Gianni, fai buon viaggio". E da ieri sera fa il giro dei profili social una frase, tra i vari ...

I sindacati dopo l'incidente mortale: "Insopportabile strage infinita di morti sul lavoro, servono interventi immediati" CesenaToday Incidente sul lavoro ad Antey, operaio in ospedale Un operaio di 55 anni è rimasto ferito nel tardo pomeriggio di lunedì in un incidente sul lavoro ad Antey-Saint-André. L'uomo, che era assieme a un collega, è scivolato sul ghiaccio battendo la testa.

... "Mao il vecchio ultrà di Rivarolo", scomparso il 9 gennaio 2015 in unstradale, a sua ... "125 Grifone la storia late" per i 125 anni del Genoa Accetta i marketing - cookies per ...... 55 anni, storico tifoso della Carrarese ricoverato a Cisanello in seguito a un tragicoa ... Ciao Gianni,buon viaggio". E da ieri sera fa il giro dei profili social una frase, tra i vari ...Un operaio di 55 anni è rimasto ferito nel tardo pomeriggio di lunedì in un incidente sul lavoro ad Antey-Saint-André. L'uomo, che era assieme a un collega, è scivolato sul ghiaccio battendo la testa.