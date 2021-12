Scuola, sempre più sindaci chiudono le aule per fermare i contagi. In molti comuni di Calabria e Sicilia Dad «fino a data da destinarsi» (Di giovedì 9 dicembre 2021) sempre più scuole in Italia chiudono i battenti a causa di focolai da Covid-19. Tra studenti, insegnanti e famiglie, il virus corre veloce facendo allarmare Asl e sindaci alle prese con misure restrittive non sempre efficaci. E così arriva dalla Calabria la decisione del sindaco di Rombiolo Domenico Petrolo di rimandare tutti gli studenti a casa dopo la rilevazione di 30 contagi da Covid tra famiglie e ragazzi. La chiusura decisa dal sindaco del comune calabro ha riguardato tutti gli istituti di ordine e grado, in attesa di un’attività di tracciamento prevista per sabato prossimo e organizzata dall’Azienda provinciale di Vibo Valentia. Lo stesso scenario si è verificato a Petralia Soprana, in Sicilia, dove il sindaco Pietro Macaluso ha disposto con un’ordinanza la ... Leggi su open.online (Di giovedì 9 dicembre 2021)più scuole in Italiai battenti a causa di focolai da Covid-19. Tra studenti, insegnanti e famiglie, il virus corre veloce facendo allarmare Asl ealle prese con misure restrittive nonefficaci. E così arriva dallala decisione del sindaco di Rombiolo Domenico Petrolo di rimandare tutti gli studenti a casa dopo la rilevazione di 30da Covid tra famiglie e ragazzi. La chiusura decisa dal sindaco del comune calabro ha riguardato tutti gli istituti di ordine e grado, in attesa di un’attività di tracciamento prevista per sabato prossimo e organizzata dall’Azienda provinciale di Vibo Valentia. Lo stesso scenario si è verificato a Petralia Soprana, in, dove il sindaco Pietro Macaluso ha disposto con un’ordinanza la ...

Ultime Notizie dalla rete : Scuola sempre Scuola, sempre più sindaci chiudono le aule per fermare i contagi. In molti comuni di Calabria e Sicilia Dad "fino a data da destinarsi" Arriva sempre dalla Sicilia la notizia di un altro paese con scuole chiuse a seguito di un focolaio ... La scuola è il luogo dove le persone si incontrano e il contagio può veicolare più facilmente". ...

Scuola di Reportage Goffredo Parise: coinvolti 46 studenti da quattro scuole ... Assessore alla cultura del Comune di Treviso - Siamo felici di ospitare la scuola negli spazi di Santa Caterina, cuore culturale della nostra città che apre sempre più ai giovani e alla loro ...

Scopri che Film di Natale vedere su Prime Video Nella Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts, Harry (Daniel Radcliffe) e i suoi inseparabili amici Hermione (Emma Watson) e Ron (Rupert Grint) vivranno avventure incredibili e sfide sempre più ...

Obbligo di vaccinazione anche per il personale degli asili: previsti disagi Si calcola che il 10% del personale non sia vaccinato. Il Team K chiede alla provincia di trovare una soluzione perché non venga decurtato un servizio essenziale ...

