Scuola, pensione anticipata per pochi. Anief: “Bisogna uscire a 61 anni, senza tagli” (Di giovedì 9 dicembre 2021) Un anno di “Quota 102”, l’anticipo concesso solo ai maestri della Scuola d’infanzia e primaria, la conferma dell’Opzione donna che ti permette di lasciare il servizio in cambio della pensione poco più che sociale: poi via quasi tutti a 67 anni, come previsto dalla Legge Fornero. È questa la grigia prospettiva contenuta nella manovra di fine anno contro la quale Anief si è opposta ed ha presentato una serie di emendamenti proprio alla Legge di Bilancio 2022, a favore del personale dei comparti Istruzione, Ricerca e Sanita?. Tra le richieste del sindacato, figurano l’uscita anticipata a partire dai 61 anni, con 35 anni di contributi, senza decurtazioni e con il calcolo interamente retributivo, diventata sempre più necessaria a seguito della pandemia e ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 9 dicembre 2021) Un anno di “Quota 102”, l’anticipo concesso solo ai maestri dellad’infanzia e primaria, la conferma dell’Opzione donna che ti permette di lasciare il servizio in cambio dellapoco più che sociale: poi via quasi tutti a 67, come previsto dalla Legge Fornero. È questa la grigia prospettiva contenuta nella manovra di fine anno contro la qualesi è opposta ed ha presentato una serie di emendamenti proprio alla Legge di Bilancio 2022, a favore del personale dei comparti Istruzione, Ricerca e Sanita?. Tra le richieste del sindacato, figurano l’uscitaa partire dai 61, con 35di contributi,decurtazioni e con il calcolo interamente retributivo, diventata sempre più necessaria a seguito della pandemia e ...

Advertising

VincenzoBattil2 : Comunque inutile insistere La verità è questa il nostro fandom é pieno di persone che sta per finire la scuola, ch… - riccardotani4 : @EmmaKump @carlo_ago @GiovaQuez Ma se, secondo il suo curriculum, era in pensione dal 2017!!! Dice di lavorare, inv… - MassimoCorsaro : @AngeloMellone Forse i tuoi figli dovranno pagare la pensione a chi figli non ne ha (sempre se resterà questa folle… - Alice70A : RT @Erica90835855: #PaneNostro:ogni mattina verso le undici mia nonna chiamava la salumeria,era sola in casa ed in pensione noi eravamo o a… - semprelibri : RT @Erica90835855: #PaneNostro:ogni mattina verso le undici mia nonna chiamava la salumeria,era sola in casa ed in pensione noi eravamo o a… -