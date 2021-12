Scuola, lezioni a rischio venerdì 10 dicembre: sciopero di insegnanti e personale Ata (Di giovedì 9 dicembre 2021) “Adesso basta, la Scuola si ribella”, è il titolo della campagna informativa messa in atto dai sindacati per lo sciopero del 10 dicembre. La classica goccia che ha fatto traboccare il vaso è la Legge di Bilancio in corso di approvazione in Parlamento che destina ben poco per la Scuola. 33 miliardi di Legge di Bilancio, ma solo lo 0,6% viene destinato per riconoscere la professionalità docente. Un fondo, però, secondo i sindacati, per pochi. Una logica premiale che fa a pugni con l’effettiva necessità di rendere merito al lavoro della classe insegnante. 87 euro, invece, è la previsione di aumento del nuovo contratto. Decisamente troppi pochi. 350 euro, poi, è la differenza attuale tra la pubblica amministrazione e il personale scolastico. Sull’organico Covid, invece, è stato fatto ben poco: 300 ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 9 dicembre 2021) “Adesso basta, lasi ribella”, è il titolo della campagna informativa messa in atto dai sindacati per lodel 10. La classica goccia che ha fatto traboccare il vaso è la Legge di Bilancio in corso di approvazione in Parlamento che destina ben poco per la. 33 miliardi di Legge di Bilancio, ma solo lo 0,6% viene destinato per riconoscere la professionalità docente. Un fondo, però, secondo i sindacati, per pochi. Una logica premiale che fa a pugni con l’effettiva necessità di rendere merito al lavoro della classe insegnante. 87 euro, invece, è la previsione di aumento del nuovo contratto. Decisamente troppi pochi. 350 euro, poi, è la differenza attuale tra la pubblica amministrazione e ilscolastico. Sull’organico Covid, invece, è stato fatto ben poco: 300 ...

