Scuola in sciopero il 10 dicembre | le ragioni della protesta

(Di giovedì 9 dicembre 2021)venerdì 102021. La mobilitazione è stata chiamata da quasi tutte le principali sigle sindacali: Flc Cgil, UilRUA, Snals Confsal, Gilda, Unams, And, Anief, Fisi, Cobas, Cub Sur e Sisa. Fuori la Cisl....

Ultime Notizie dalla rete : Scuola sciopero

'La proclamazione dellogenerale delladel 10 dicembre', spiega Frascari, 'quello indetto da Snals, Cgil, Uil e Gilda, al quale hanno aderito anche le altre sigle autonome, è la ...Tag: cgil , savt école ,, sindacati , snalsPalermo, 09 dicembre 2021 – In occasione dello sciopero nazionale indetto da Cgil, Uil, Snals e Gilda per domani, venerdì 10 dicembre, le sigle sindacali e i lavoratori del mondo della scuola sicilian ...Le richieste del personale insegnante e non: «Occorre un segnale di attenzione vero e tangibile da parte del governo» ...