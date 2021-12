Scuola di Montella AV ricerca docente di sostegno Scadenza 10 dicembre

(Di giovedì 9 dicembre 2021) L'Istituto d’Istruzione Superiore “Rinaldo d’Aquino”(AV)unper la classe di concorso ADSS -Secondaria di Secondo Grado per un incarico fino al 03 Marzo 2022 per n. 18 ore settimanali. L'articolo .

Advertising

Sw3et_cr3ature : @simona_montella È lontana scuola rispetto a casa tua? - simona_montella : @Sw3et_cr3ature io in autobus dalle 6 e 40 si vola sono tentata di saltare scuola -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola Montella

Irpinia Post

... Bisaccia, Flumeri,, Vallata, attivi dalle ore 8.00 alle ore 14.00. I cittadini potranno ...somministrazione delle seconde dosi e delle terze dosi 'booster' e 'addizionale' del personale......(dopo il blocco per la pandemia ndr) ed ha tagliato fondi alla, mentre ripristinava l'autonomia differenziata che è una cosa gravissima '. 'Non sarà neanche più possibile - continua- ...Roma «Il Milan non è più una sorpresa, Pioli ha dato un’anima alla squadra e saranno protagonisti fino alla fine con Napoli e Inter. E ci metterei anche l’Atalanta: è una mina vagante. Sarà una bella ...Mario Balotelli sfida la capolista Trabzonspor. Messaggio social dell'attaccante dopo la sconfitta in campionato.