Scontro tra Manila e Maria Monsè, Sonia Bruganelli punge la Nazzaro (Di giovedì 9 dicembre 2021) Ormai per i giudizi delle opinioniste del Grande Fratello Vip in merito a ciò che accade nella spiatissima Casa, non dobbiamo attendere necessariamente i due appuntamenti settimanali con il reality di Canale 5. Sonia Bruganelli, infatti, ha voluto dire la sua sul conto di Manila Nazzaro direttamente attraverso le sue Instagram Stories, ed è stata... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Ultime Notizie dalla rete : Scontro tra Scontro tra Manila e Maria Monsè, Sonia Bruganelli punge la Nazzaro Sonia Bruganelli ha avuto modo di assistere al confronto tra le due donne e riportando tramite le sue Stories il faccia a faccia, ha attaccato la Nazzaro scrivendo: Momenti di Manila pensiero. ...

Scontro tra Manila e Maria Monsè, Sonia Bruganelli punge la Nazzaro Scontro tra Manila e Maria Monsè al Grande Fratello Vip per Soleil Sorge, Sonia Bruganelli punge la Nazzaro su Instagram.

