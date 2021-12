"Scommette sull'incidente". Verstappen-Hamilton, finirà in disgrazia: la bruttissima voce che gira in F1 (Di giovedì 9 dicembre 2021) Brundle sta con Lewis Hamilton e critica Max Verstappen per le sue mosse al limite negli ultimi GP: “L'attuale F1 ha un chiaro problema nel disegno delle piste, soprattutto per quanto riguarda le vie di fuga, e le regole previste non possono prevedere il comportamento di Verstappen in pista — ha detto Martin Brundle, britannico ex di Benetton, Ligier e Jordan al quotidiano spagnolo Marca —. L'olandese ha guidato oltre il limite, forte del suo vantaggio in classifica, ben sapendo che fosse Hamilton a non potersi permettere un incidente”. L'ex Benetton critica Max - “Max, pur in parità con Lewis, ha il vantaggio di una vittoria in più e questo potrebbe influenzare non poco l'ultimo round ad Abu Dhabi — ha aggiunto Brundle —. Le sue qualità di guida non sono in discussione e personalmente ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 9 dicembre 2021) Brundle sta con Lewise critica Maxper le sue mosse al limite negli ultimi GP: “L'attuale F1 ha un chiaro problema nel disegno delle piste, soprattutto per quanto riguarda le vie di fuga, e le regole previste non possono prevedere il comportamento diin pista — ha detto Martin Brundle, britannico ex di Benetton, Ligier e Jordan al quotidiano spagnolo Marca —. L'olandese ha guidato oltre il limite, forte del suo vantaggio in classifica, ben sapendo che fossea non potersi permettere un”. L'ex Benetton critica Max - “Max, pur in parità con Lewis, ha il vantaggio di una vittoria in più e questo potrebbe influenzare non poco l'ultimo round ad Abu Dhabi — ha aggiunto Brundle —. Le sue qualità di guida non sono in discussione e personalmente ...

