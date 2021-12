Sciopero generale del 16 dicembre, il Garante richiama Cgil e Uil: "Viola le norme" (Di giovedì 9 dicembre 2021) Lo Sciopero generale del 16 dicembre contro la Manovra deve essere riprogrammato. Questa la decisione della Commissione di Garanzia, perché la... Leggi su europa.today (Di giovedì 9 dicembre 2021) Lodel 16contro la Manovra deve essere riprogrammato. Questa la decisione della Commissione di Garanzia, perché la...

Ultime Notizie dalla rete : Sciopero generale Cgil e Uil confermano lo sciopero generale del 16 dicembre ma escludono i settori su cui c'è lo stop dell'authority Cgil e Uil intendono confermare lo sciopero generale del 16 dicembre prossimo. L'astensione dal lavoro non riguarderà però le categorie su cui c'è lo stop dell'autorità garante , tra cui i servizi ambientali - la cui manifestazione ...

Manovra, i sindacati confermano lo sciopero generale del 16 dicembre Cgil e Uil hanno confermato lo sciopero generale del 16 dicembre, proclamato contro una Manovra considerata insoddisfacente. Sono escluse le categorie per le quali l'Autorità garante ha indicato la violazione del periodo di ...

L'aiutino del Garante a Draghi, lo sciopero generale è da rimandare Da riprogrammare la guerra dei sindacati al governo ma si profila uno scontro di date. Lo sciopero generale indetto da Cgil e Uil e previsto per il ...

