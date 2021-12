Sciopero 10 dicembre: cosa fa il Dirigente, orario personale che non aderisce, dove prevedere contingenti minimi ATA (Di giovedì 9 dicembre 2021) Sciopero 10 dicembre 2021: guida FLC CGIL sulle modalità di astensione dal lavoro. Quella di domani si preannuncia come una giornata importante per la scuola, in cui il personale potrebbe fermarsi dalla normale attività lavorativa per richiedere attenzione su specifiche problematiche. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 9 dicembre 2021)102021: guida FLC CGIL sulle modalità di astensione dal lavoro. Quella di domani si preannuncia come una giornata importante per la scuola, in cui ilpotrebbe fermarsi dalla normale attività lavorativa per richiedere attenzione su specifiche problematiche. L'articolo .

Advertising

Linkiesta : Lo sciopero politico di Landini, aspirante leader della sinistra anti Draghi Landini ha indetto per il 16 dicembre… - Ettore_Rosato : Lo sciopero del 16 dicembre ? Un errore. Ne ho parlato a @skytg24 - myrtamerlino : Maurizio #Landini non arretra di un centimetro e rivendica lo #SCIOPEROgenerale del 16 dicembre: 'In Italia l'80%… - CGILParma : La misura è colma, il 10 dicembre sciopero della scuola pubblica... - AleVale55256053 : RT @MinistroEconom1: Il Governo non si spiega la decisione di CGIL e UIL di indire uno sciopero generale per il 16 Dicembre nonostante sian… -