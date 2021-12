Sci alpino, Coppa Europa 2021-2022: festival austriaco nel superG di Zinal, Christina Ager fa sua la gara, 11a Gasslitter (Di giovedì 9 dicembre 2021) Dominio austriaco nel superG di Zinal (Svizzera) valevole per la Coppa Europa di sci alpino femminile 2021-2022. Christina Ager, infatti, ha vinto la prova sulle nevi elvetiche con il tempo di 1:00.85, con altre tre connazionali che hanno concluso nelle prime cinque posizioni e, più nel complesso, cinque nelle prime nove. Ad inserirsi in questo scenario, con il pettorale numero 36, c’ha pensato la svedese Estelle Alphand, seconda a 42 centesimi, quindi dalla terza alla quinta posizione di nuovo solo Austria. Completa il podio, infatti, a 48 centesimi, Elisabeth Reisinger, quindi è quarta a 60 Vanessa Nussbaumer mentre è quinta a 68 Sabrina Maier. Chiude in sesta posizione la svedese Jonna Luthman a 72 centesimi, ... Leggi su oasport (Di giovedì 9 dicembre 2021) Dominioneldi(Svizzera) valevole per ladi scifemminile, infatti, ha vinto la prova sulle nevi elvetiche con il tempo di 1:00.85, con altre tre connazionali che hanno concluso nelle prime cinque posizioni e, più nel complesso, cinque nelle prime nove. Ad inserirsi in questo scenario, con il pettorale numero 36, c’ha pensato la svedese Estelle Alphand, seconda a 42 centesimi, quindi dalla terza alla quinta posizione di nuovo solo Austria. Completa il podio, infatti, a 48 centesimi, Elisabeth Reisinger, quindi è quarta a 60 Vanessa Nussbaumer mentre è quinta a 68 Sabrina Maier. Chiude in sesta posizione la svedese Jonna Luthman a 72 centesimi, ...

