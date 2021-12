Sci alpino | Coppa Europa 2021-2022 | Elisabeth Reisinger regala all’Austria anche il secondo superG di Zinal | 12a Gasslitter

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Dopo il primodisputato questa mattina, la pista di(Svizzera) è stata protagonista della seconda prova valevole per ladi scifemminilee,in questo caso, il successo è andato, infatti, ha chiuso davanti a tutte le rivali con il tempo di 58.87 con appena 24 centesimi sulla svizzera Jasmina Suter, mentre chiude il podio la vincitrice del primo, l’austriaca Christina Ager a 37 centesimi. Quarta posizione per la svedese Estelle Alphand a 48 centesimi, quinta per l’ennesima austriaca, Michaela Heider, a mezzo, a pari merito con la francese Esther Paslier. Settima la sua ...

Chiude in sesta posizione la svedese Jonna Luthman a 72 centesimi, settima la francese Tessa Worley a 86 centesimi di distacco, ottava la sua connazionale Esther Paslier a un secondo esatto. Nona ...