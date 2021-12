Scacchi | i Mondiali rapid e blitz di fine dicembre 2021 non si terranno a Nur-Sultan Attesa per nuova sede e comunicazioni

(Di giovedì 9 dicembre 2021) La FIDE ha comunicato che iche si dovevano tenere a Nur-, in Kazakistan, dal 26 al 30non vi avranno invece luogo. Il tutto in virtù delle nuove problematiche emerse con la variante Omicron del Covid-19, che sta imponendo nuove misure di sicurezza sanitaria in buona parte del mondo. Questo il comunicato della FIDE nella sua parte più importante: “Inon siin Kazakistan income originariamente pianificato. La ragione risiede nelle nuove restrizioni Covid recentemente rafforzate dal governo kazako, che impone una quarantena obbligatoria di 7 giorni per molti potenziali partecipanti, il che rende impossibile per loro poter prendere parte al ...

Nella palestra comunale era presente anche la Federazione Italiana Scacchi e la casa editrice ... Se la vedranno con atlete e atleti provenienti da diverse nazioni. Ecco alcuni nomi italiani e ...La FIDE ha comunicato che i Mondiali rapid e blitz che si dovevano tenere a Nur-Sultan, in Kazakistan, dal 26 al 30 dicembre non vi avranno invece luogo. Il tutto in virtù delle nuove problematiche em ...