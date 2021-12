Scacchi, Campionati Italiani 2021: Basso da solo in testa negli Assoluti, scossoni e lotte nei tornei femminile e Under 20 (Di venerdì 10 dicembre 2021) Nona giornata di (quasi) verdetti ai Campionati Italiani di Scacchi in corso di svolgimento a Chianciano Terme. Diventa praticamente a due la lotta negli Assoluti, con Pier Luigi Basso che si prende mezzo punto di vantaggio su Luca Moroni. Tra le donne aggancio di Elena Sedina a Sara Gabbani, mentre Edoardo Di Benedetto fugge tra gli Under 20. Il tutto a due turni (quelli di domani e sabato) dal termine. Assoluti Fabrizio Bellia (IM)-Artem Gilevych (IM) 0.5-0.5 – Non c’è alcuna ragione per parlare di una partita del tutto inutile da analizzare, in quanto durata appena 6 mosse. Daniele Genocchio (IM)-Paolo Formento (FM) 1-0 – Bella e lottata, questa partita il Bianco la chiude in stile in 42 mosse, compensando ampiamente il minor materiale con una molto ... Leggi su oasport (Di venerdì 10 dicembre 2021) Nona giornata di (quasi) verdetti aidiin corso di svolgimento a Chianciano Terme. Diventa praticamente a due la lotta, con Pier Luigiche si prende mezzo punto di vantaggio su Luca Moroni. Tra le donne aggancio di Elena Sedina a Sara Gabbani, mentre Edoardo Di Benedetto fugge tra gli20. Il tutto a due turni (quelli di domani e sabato) dal termine.Fabrizio Bellia (IM)-Artem Gilevych (IM) 0.5-0.5 – Non c’è alcuna ragione per parlare di una partita del tutto inutile da analizzare, in quanto durata appena 6 mosse. Daniele Genocchio (IM)-Paolo Formento (FM) 1-0 – Bella e lottata, questa partita il Bianco la chiude in stile in 42 mosse, compensando ampiamente il minor materiale con una molto ...

Advertising

OA_Sport : Scacchi: a due turni dalla fine si infiammano i Campionati Italiani - unaragazza_17 : Ecco ora si aprono i campionati di scacchi a palazzo Palla, brava Irene ti rivaluto ??#upas - federscacchi : #scacchi Ai Campionati italiani un errore di Sonis lancia Basso in testa. Nel Femminile è lotta a quattro tra Sedin… - federscacchi : #scacchi Terz'ultimo turno per tutti e tre i tornei dei Campionati italiani. Nell'Assoluto Moroni e Basso affronant… - OA_Sport : Scacchi: ai Campionati Italiani di Chianciano Terme Luca Moroni e Pier Luigi Basso in lotta serrata -

Ultime Notizie dalla rete : Scacchi Campionati Yamamoto (Honda): 'A fine gara non so se sorrideremo o piangeremo' - FormulaPassion.it Tuttavia, è anche vero che i campionati non sono ancora decisi e, insieme a Red Bull Racing, stiamo ... Seguiremo i nostri sogni fino alla bandiera a scacchi, sogni che condividiamo con i nostri fan che ...

LIVE Carlsen - Nepomniachtchi, Mondiale scacchi 2021 in DIRETTA: patta veloce nella decima partita, venerdì primo match point per il norvegese ... ricordiamo che anche in Italia c'è un evento importante in corso: i Campionati Italiani, che si ... 13:09 Negli scacchi viene misurata la performance ELO su un singolo torneo, o in questo caso un match, ...

Scacchi, Campionati Italiani 2021: Basso da solo in testa negli Assoluti, scossoni e lotte nei tornei femminile e Under 20 Nona giornata di (quasi) verdetti ai Campionati Italiani di scacchi in corso di svolgimento a Chianciano Terme. Diventa praticamente a due la lotta negli Assoluti, con Pier Luigi Basso che si prende m ...

Gasly: “Questo weekend segna la fine di un’era” Il francese dell'AlphaTauri è pronto ad affrontare l'ultimo GP prima dei drastici cambiamenti regolamentari che si concretizzeranno nel 2022 ...

Tuttavia, è anche vero che inon sono ancora decisi e, insieme a Red Bull Racing, stiamo ... Seguiremo i nostri sogni fino alla bandiera a, sogni che condividiamo con i nostri fan che ...... ricordiamo che anche in Italia c'è un evento importante in corso: iItaliani, che si ... 13:09 Negliviene misurata la performance ELO su un singolo torneo, o in questo caso un match, ...Nona giornata di (quasi) verdetti ai Campionati Italiani di scacchi in corso di svolgimento a Chianciano Terme. Diventa praticamente a due la lotta negli Assoluti, con Pier Luigi Basso che si prende m ...Il francese dell'AlphaTauri è pronto ad affrontare l'ultimo GP prima dei drastici cambiamenti regolamentari che si concretizzeranno nel 2022 ...