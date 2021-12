Satirica | femminista | grottesca | addio alla regista Lina Wertmuller | celebrata con l' Oscar

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Dire, non la mandava a dire. Mai. Non aveva mezze misure né nello stile barocco né quanto ad uso di ironia contro i tic dei potenti. Di tutte le epoche.sempre,, scomparsa a ...

Dire, non la mandava a dire. Mai. Non aveva mezze misure né nello stile barocco né quanto ad uso di ironia contro i tic dei potenti. Di tutte le epoche.sempre, Lina Wertmuller, scomparsa a 93 anni a Roma. Di quel femminismo che partiva proprio dal potere sensuale e carnale del corpo femminile, usato come terreno di scontro in un eterno ...... ambientalista,, pacifista e antirazzista al centrodestra e al Pd che condividono da ... lo storico Angelo d'Orsi, la giornalista e autriceFrancesca Fornario, il Presidente della ...Venerdi 3 dicembre Fakeminismo in scena al Teatro Dehon. Il nuovo spettacolo satirico di Daniele Fabbri, è uno spettacolo che parla di donne, viste da un uomo che vuole cambiare il suo modo di parlare ...Il Piccolo Teatro Comico riapre il sipario con la rassegna di teatro comico “Alchemy” Quinto appuntamento della stagione è quello con Teresa Cinque e il suo spettacolo “Una ...