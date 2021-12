Sarah Jessica Parker più raggiante che mai sul red carpet con la sua famiglia

(Di giovedì 9 dicembre 2021) L’attesa è finalmente finita: And Just Like That…, il reboot dell’iconica serie tv Sex and the City, arriva su Sky a partire da giovedì 9 dicembre. È una delle uscite più attese del 2021, e ora i fan di Carrie Bradshaw e compagne stanno per fare un tuffo nel passato. O meglio, nel presente visto che il revival vede le protagoniste alle prese con la vita da cinquantenni. E, in occasione della première newyorkese della serie, la protagonistaha lasciato tutti senza fiato sul red. Avvolta in un meraviglioso abito grigio, dalla gonna vaporosa e iper femminile impreziosita da un dettaglio di tulle rosa, l’attrice ha sfilato di fronte ai fotografi con la sua. Da una lato il marito, Matthew Broderick; dall’altro il loro primogenito, James. E, al loro fianco, ...

L'attore Chris Noth ha rotto il silenzio in merito alla lite avuta daParker e Kim Cattrall. Argomenti trattati Kim Cattrall eParker: l'opinione di Christ Noth Kim Cattrall: la decisione sul reboot Kim Cattrall: i rapporti con le colleghe ...Così, proprio come ha fatto la stessaParker che solo qualche settimana fa ha risposto a tono agli hater che facevano notare i segni del tempo, anche le tre storiche amiche si fanno ...And Just Like That: la recensione del revival di Sex and the City con protagoniste Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis. Dall'11 dicembre su Sky.In And Just Like That..., che ha debuttato oggi anche in Italia su Sky e in streaming su NOW, Miranda sfoggia un magnifico colore di capelli argenteo, ben diverso dal suo solito rosso naturale: ecco c ...