Sarah Jessica Parker più raggiante che mai sul red carpet con la sua famiglia

Advertising

lillydessi : Un #vestito di #tulle #SarahJessicaParker ci presenta la nuova #Carrie ed è #wow - #Elle - gemma_sanchezoj : RT @divinity_es: Sarah Jessica Parker homenajea con su look a Carrie Bradshaw en la premiere de #AndJustLikeThat - IOdonna : Il suo primogenito, quasi ventenne, le assomiglia moltissimo! - LaMerlettaia : @FedericaSure Jennifer Grey è diventata una star col suo nasone, ma al contrario di Sarah Jessica Parker che se lo… - cocoa_key : RT @vogue_italia: Noi la amiamo, e anche lei: Sarah Jessica Parker indossa un abito di Oscar de la Renta che piacerebbe molto al suo alter… -

Ultime Notizie dalla rete : Sarah Jessica

And Just Like That? continua a essere ambientato a New York City ma ora, Carrie (Parker), Charlotte (Kristin Davis) e Miranda (Cynthia Nixon) sono cinquantenni e hanno a che fare con ...... commenta la foto sul suo profilo Instagram che lo ritrae alla premiere newyorkese del reboot di Sex and the City in compagnia dei principali protagonisti: Chris Noth ,Parker , Cynthia ...Il primo episodio del revival di Sex and the City sconvolge i fan: ecco la spiegazione del twist su Carrie e Mr Big in And Just Like That ...La premiere di And Just Like That..., revival di Sex and the City disponibile su Sky e NOW, ha fatto finalmente chiarezza sui motivi dell'assenza di Samantha. In attesa dell'arrivo di And Just Like Th ...