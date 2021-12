Sanità in tilt, scandalo ambulanze: arrivano dopo 45 minuti (Di giovedì 9 dicembre 2021) Un volo di alcuni metri lunedì è costato una frattura di un paio di vertebre lombari a un uomo di Vieste, precipitato dal balcone. Quando però è stato contattato il 118 per il soccorso l'ambulanza è riuscita ad arrivare solo 45 minuti dopo. L'uomo se l'è cavata, ma l'episodio ha acceso i riflettori sulla crisi evidente dei 118 e quindi sulla tenuta dei servizi di emergenza-urgenza. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 9 dicembre 2021) Un volo di alcuni metri lunedì è costato una frattura di un paio di vertebre lombari a un uomo di Vieste, precipitato dal balcone. Quando però è stato contattato il 118 per il soccorso l'ambulanza è riuscita ad arrivare solo 45. L'uomo se l'è cavata, ma l'episodio ha acceso i riflettori sulla crisi evidente dei 118 e quindi sulla tenuta dei servizi di emergenza-urgenza. Segui su affaritaliani.it

Ultime Notizie dalla rete : Sanità tilt Ospedali, crescono i ricoveri "non Covid": a rischio l'attività di chirurgia programmata Come ha scritto mercoledì l'assessore regionale alla Sanità Raffaele Donini sui social "se fossimo ... Nei giorni scorsi questa pressione ha mandato in tilt gli ospedali con pazienti nei pronto soccorso ...

Bollette, no al contributo di solidarietà. Governo in tilt, Draghi è al capolinea? ...Consiglio è stato costretto a correggere in corsa la circolare già diramata dai ministeri di Sanità ... Tanto è bastato, in ogni caso, per far venire meno i numeri e mandare in tilt la maggioranza in ...

Sanità in tilt in Campania - Striscia la notizia Video