Sampdoria, il club rassicura i giocatori dopo l’arresto di Ferrero: anticipati gli stipendi (Di giovedì 9 dicembre 2021) l’arresto del presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, ha ovviamente allarmato non poco la squadra diretta da D’Aversa. Per rasserenare i giocatori, scrive la Gazzetta dello Sport, il club ha promesso loro di anticipare il pagamento degli stipendi. “l’arresto di Ferrero ha turbato molto anche il gruppo-squadra, che agli ordini di D’Aversa continua a preparare il derby di domani sera al Ferraris sui campi di Bogliasco. Proprio allo scopo di sostenere la squadra (seguita quotidianamente dal direttore sportivo Faggiano, al quale è delegata la responsabilità dell’intera area tecnica), manifestando la vicinanza della società, ieri sono saliti al Poggio alcuni componenti del CdA, insieme al direttore operativo Bosco. D’Aversa e una rappresentanza del ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 9 dicembre 2021)del presidente della, Massimo, ha ovviamente allarmato non poco la squadra diretta da D’Aversa. Per rasserenare i, scrive la Gazzetta dello Sport, ilha promesso loro di anticipare il pagamento degli. “diha turbato molto anche il gruppo-squadra, che agli ordini di D’Aversa continua a preparare il derby di domani sera al Ferraris sui campi di Bogliasco. Proprio allo scopo di sostenere la squadra (seguita quotidianamente dal direttore sportivo Faggiano, al quale è delegata la responsabilità dell’intera area tecnica), manifestando la vicinanza della società, ieri sono saliti al Poggio alcuni componenti del CdA, insieme al direttore operativo Bosco. D’Aversa e una rappresentanza del ...

