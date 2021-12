Salto con gli sci, i convocati dell’Italia per Klingenthal. 2 azzurri in gara al maschile, assente Insam (Di giovedì 9 dicembre 2021) La Coppa del Mondo di Salto con gli sci 2021-2022 si trasferisce questo fine settimana a Klingenthal per un evento combined, valevole quindi sia per il circuito maggiore maschile (quarta tappa stagionale) sia per quello femminile (terza). In casa Italia il coordinatore squadre Sandro Sambugaro ha deciso di convocare Francesco Cecon e Giovanni Bresadola per le due competizioni individuali in programma sul Large Hill tedesco HS140 tra sabato 11 e domenica 12 dicembre. assente dunque Alex Insam dopo aver debuttato a Kuusamo con due mancate qualificazioni in Coppa del Mondo. Novità anche per la formazione femminile, con Jessica Malsiner che abbandona momentaneamente il circuito maggiore in attesa di ritrovare il top della condizione. Dovrebbe essere dunque la sorella maggiore Lara l’unica rappresentante ... Leggi su oasport (Di giovedì 9 dicembre 2021) La Coppa del Mondo dicon gli sci 2021-2022 si trasferisce questo fine settimana aper un evento combined, valevole quindi sia per il circuito maggiore(quarta tappa stagionale) sia per quello femminile (terza). In casa Italia il coordinatore squadre Sandro Sambugaro ha deciso di convocare Francesco Cecon e Giovanni Bresadola per le due competizioni individuali in programma sul Large Hill tedesco HS140 tra sabato 11 e domenica 12 dicembre.dunque Alexdopo aver debuttato a Kuusamo con due mancate qualificazioni in Coppa del Mondo. Novità anche per la formazione femminile, con Jessica Malsiner che abbandona momentaneamente il circuito maggiore in attesa di ritrovare il top della condizione. Dovrebbe essere dunque la sorella maggiore Lara l’unica rappresentante ...

