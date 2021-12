Salto con gli sci: alla Tournée dei Quattro Trampolini niente spettatori a Oberstdorf e Garmisch-Partenkirchen (Di giovedì 9 dicembre 2021) Ci sono tante immagini famose dell’ultima volta dei Quattro Trampolini nello scorso inverno. Tribune vuote, nessun suono proveniente da quelli che sono sempre stati i luoghi più rumorosi del Salto con gli sci, di un rumore che però è sempre stato il suono di una carica di rilevanti dimensioni. Questo scenario continueremo a vederlo a Oberstdorf e a Garmisch-Partenkirchen. Le due prove tedesche della Tournée, infatti, non potranno essere tenute con spettatori presenti. Una decisione dolorosa, ma dovuta a una generale problematica legata alla variante Omicron e ai generali grandi problemi tedeschi in materia di contenimento della pandemia, che stanno costringendo numerosi Paesi e non solo a fare di necessità virtù (nel ... Leggi su oasport (Di giovedì 9 dicembre 2021) Ci sono tante immagini famose dell’ultima volta deinello scorso inverno. Tribune vuote, nessun suono proveda quelli che sono sempre stati i luoghi più rumorosi delcon gli sci, di un rumore che però è sempre stato il suono di una carica di rilevanti dimensioni. Questo scenario continueremo a vederlo ae a. Le due prove tedesche della, infatti, non potranno essere tenute conpresenti. Una decisione dolorosa, ma dovuta a una generale problematica legatavariante Omicron e ai generali grandi problemi tedeschi in materia di contenimento della pandemia, che stanno costringendo numerosi Paesi e non solo a fare di necessità virtù (nel ...

