Salta Tottenham - Rennes Ben 13 positivi al Covid

Advertising

JANSOBIESKI17 : Tra staff e tecnici 11 positivi al #Tottenham. Fate un giro di tamponi domani alla Fiat che ci divertiamo a vedere quello che salta fuori -

Ultime Notizie dalla rete : Salta Tottenham

Quotidiano.net

Alla fine è arrivato il rinvio per la partita di oggi trae Rennes, valida per il gruppo G di Conference League: la causa sono i casi di positività al Covid registrati nella squadra di Antonio Conte, che si si era detto molto spaventato dalla ...Lo svedese resta sul mercato, non farà barricate per restare, in caso di offerta giusta partirà: ci sonoe Arsenal in forcing. Anche perché il mercato in entrata ha bisogno di un '...Alla fine è arrivato il rinvio per la partita di oggi tra Tottenham e Rennes, valida per il gruppo G di Conference League: la causa sono i casi di positività al Covid registrati nella squadra di Anton ...Ocho jugadores y cinco miembros del personal dieron positivo por COVID-19 en los Spurs, lo que obligó a posponer su partido de Conference League.