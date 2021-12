Salernitana, si punta a rispettare il termine del 15 dicembre (Di giovedì 9 dicembre 2021) Il tempo corre, ed entro il 31 dicembre bisognerà formalizzare l’atto notarile della cessione della Salernitana. Se ciò non dovesse avvenire il club, in base alle norme FIGC sulla multiproprietà, verrà escluso immediatamente dal campionato di Serie A. Uno scenario terrificante per la società granata e i suoi tifosi, ma anche per il calcio italiano, L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 9 dicembre 2021) Il tempo corre, ed entro il 31bisognerà formalizzare l’atto notarile della cessione della. Se ciò non dovesse avvenire il club, in base alle norme FIGC sulla multiproprietà, verrà escluso immediatamente dal campionato di Serie A. Uno scenario terrificante per la società granata e i suoi tifosi, ma anche per il calcio italiano, L'articolo

Salernitana, Colantuono punta su Djuric Corriere dello Sport.it Spezia tra Roma e... Salernitana, in attesa dei rinnovi La sosta invernale si avvicina e lo Spezia guarda con una certa preoccupazione anche alle sorti della Salernitana: in caso di mancato esito positivo entro il 31 dicembre della trattativa per la cessio ...

SIND.SALERNO, La Salernitana? Noi in apprensione Anche l’amministrazione comunale di Salerno aspetta di conoscere novità sul futuro societario della Salernitana, al pari di una intera tifoseria. Il portale ...

