Salernitana | decisioni su offerte acquisto entro il 15 dicembre

(Di giovedì 9 dicembre 2021) I trustee Widar Trust e Melior Trust hanno fatto sapere che, dopo quattro giorni dalla scadenza del termine, sono in corso “le opportune valutazioni dellericevute” per l’dellae che,mercoledì 15, assumeranno “le relative determinazioni”. Come disposto dalla Figc, la cessione del club granata dovrà avvenireil 31. Nel frattempo il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, ha ribadito che “l’Amministrazione comunale continua a seguire con grande attenzione l’evoluzione delle vicende societarie inerenti la”, sottolineando che “il Comune di Salerno, come sempre in tutta questa complessa vicenda, è a disposizione dei soggetti coinvolti per ogni iniziativa, nell’ambito delle proprie ...

... ma da questa partita potrebbero passare anche ledella società circa il nome del suo ... arriva dal gol che ha subito messo in discesa la partita contro la, il che è stato molto ...Carlo Moretti, nel corso della riunione del 7 dicembre 2021, ha assunto lequi di seguito ... Cagliari, Internazionale, Lazio, Roma ehanno, in violazione della normativa di cui ...E' quanto affermano Melior Trust e Widar Trust in una nota stampa relativa alle offerte ricevute per la vendita della #Salernitana ...I Trustee della Salernitana, Melior Trust e Widar Trust, hanno spiegato in un comunicato: «I Trustee rendono noto che sono in corso le opportune valutazioni delle offerte ricevute. Come previsto dal p ...