Sacrario di Redipuglia, 500 tra militari e forze dell'ordine protestano contro il green pass (Di giovedì 9 dicembre 2021) Roma, 9 dic — Raduno di membri dell'esercito e forze dell'ordine contrari al green pass a Redipuglia. E' avvenuto ieri nei pressi del Sacrario Militare. Sotto una leggera pioggia circa 500 persone si sono ritrovate di fronte al cimitero monumentale situato in provincia di Gorizia che contiene le spoglie di oltre 100mila soldati italiani caduti durante la Prima guerra mondiale. Il raduno è iniziato alle 14 e finito alle 15,30. Redipuglia, militari e forze dell'ordine protestano contro il green pass La volontà che ha fatto scegliere il Sacrario di Redipuglia, hanno spiegato i promotori al megafono, è stata quella di ...

