Sace | Latini | ' con Garanzia Italia accolte richieste per oltre 30 mld'

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Roma, 9 dic. - (Adnkronos) - "In 18 mesi di operatività diinabbiamo accolto più di 3.800per un totale di 30,5 miliardi". Lo ha sottolineato Pierfrancesco, amministratore delegato di, in audizione sull'operativita' dello strumento, davanti alla commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario. Uno strumento che - ha spiegato - "in un momento così complesso" ha permesso di fornire un supporto "anche su tutta la filiera produttiva di riferimento". "ha avuto una funzione di supporto sociale" ha rivendicato l'ad di, ricordando come "la finalità degli investimenti sottostanti il finanziamento era per i ...

SACE e Italfinance hanno siglato un accordo per favorire lo sviluppo delle aziende italiane sui mercati internazionali attraverso la promozione delle soluzioni integrate assicurativo-finanziarie di SA ...