Sabadini | “Milan | te la giochi per lo Scudetto Ecco la mia su Maignan”

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Giuseppe, ex difensore delnegli anni Settanta, ha parlato del momento dei rossoneri di Stefano Pioli e non soltanto

Lotta scudetto, parla Giuseppe. Giuseppeha rilasciato alcune dichiarazioni a Tuttomercatoweb, soffermandosi sulle quattro squadre ... Ilsenza la coppa può dire la sua ma deve ...Lazio Armando Antonio Calveri , il presidente della Reggina 1914 Luca Gallo , l'ex calciatore dele del Catanzaro Giuseppe, il presidente del Cosenza Calcio Eugenio Guarascio , il ...Le parole dell'ex rossonero: "Scudetto? Per me la favorita è l'Inter vista la rosa con tanti ricambi. C'è poi l'Atalanta che va forte e mette paura a tutti" ...“Per me la favorita è l’Inter vista la rosa con tanti ricambi. C’è poi l’Atalanta che va forte e mette paura a tutti. Il Napoli ha avuto tanti infortuni e quindi sta ave ...