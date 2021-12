Rugby femminile | Beatrice Rigoni in nomination per il dream team del 2021

(Di giovedì 9 dicembre 2021) La Nazionale italiana diè in continua crescita e tra le giocatrici che più si sono messe in mostra c’è sicuramente, mediano d’apertura del Valsugana che ha ottenuto un importante riconoscimento a livello internazionale. La 26enne è stata infatti nominata neldel, risultando la prima italiana nella storia a potersi fregiare di questo titolo, assegnato nella cerimonia dei WorldAwards, la cerimonia annuale dove vengono assegnati i premi della palla ovale., 49 presenze con la maglia della azzurra, è reduce da una grande annata insieme alla Nazionale, avendo conquistato la qualificazioni ai Mondiali di Nuova Zelanda 2022, ma anche il quarto posto nei ...

E' un riconoscimento che arriva a conclusione di un anno importante per ilitaliano che ha vissuto il suo momento più alto con la qualificazione delle azzurre ai Mondiali del prossimo ...Il prestigioso riconoscimento da parte del massimo organo di governo della palla ovale arriva a conclusione di un anno importante per ilche ha vissuto il suo momento più alto con la ...La Nazionale italiana di rugby femminile è in continua crescita e tra le giocatrici che più si sono messe in mostra c'è sicuramente Beatrice Rigoni, mediano d'apertura del Valsugana che ha ottenuto un ...Beatrice Rigoni, centro della Nazionale Italiana Femminile di Rugby, è stata inserita nel Dream Team 2021 di World Rugby. Beatrice – padovana, classe 1995 e 49 caps in Nazionale – è la prima italiana ...