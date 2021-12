Rtl 102.5 e Radio Vaticana insieme a canali unificati: lo speciale 'Non stop news' dalle 6 alle 9 di martedì 14 dicembre (Di giovedì 9 dicembre 2021) martedì 14 dicembre, dalle 6 alle 9, su RTL 102.5 e Radio Vaticana andrà in onda una puntata speciale natalizia di Non stop news in diretta dalla Città del Vaticano. Don Dario Viganò con Enrico ... Leggi su leggo (Di giovedì 9 dicembre 2021)149, su RTL 102.5 eandrà in onda una puntatanatalizia di Nonin diretta dalla Città del Vaticano. Don Dario Viganò con Enrico ...

Advertising

rtl1025 : ?? Finalmente ci siamo: questa sera finalissima di @XFactor_Italia ?? Chi volete che vinca tra #Baltimora,… - RadioZetaOf : ?? Un bel #game per @mengonimarco , lo abbiamo chiamato 'Christmas is here'! ?? Abbiamo preso dei ritornelli di alcun… - franconemarisa : RT @rtl1025: ??? #PaoloRossi, la moglie Federica #Cappelletti ricorda il marito a RTL 102.5: 'Nella mia mente, il giorno in cui ho portato l… - leggoit : Rtl 102.5 e Radio Vaticana insieme a canali unificati: lo speciale 'Non stop news' dalle 6 alle 9 di martedì 14 dic… - Rvaticanaitalia : RT @rtl1025: ????? RTL 102.5 torna in #Vaticano a canali unificati con @Rvaticanaitalia. Speciale #NonStopNews, martedì 14 dicembre in dirett… -