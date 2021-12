Rsa regala 50mila euro ai lavoratori che hanno lottato contro il covid

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Un riconoscimento per chi non ha mai smesso di combattere. Un modo per dire loro grazie. La Rsa Sant'Erasmo di Legnano, in provincia di Milano, ha deciso direin buoni spesa Esselunga ai 147della casa si riposo...

Un riconoscimento per chi non ha mai smesso di combattere. Un modo per dire loro grazie. La Rsa Sant'Erasmo di Legnano ha deciso di regalare 50mila euro in buoni spesa Esselunga ai 147 lavoratori dell ...