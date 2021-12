Rosso Europa. Contagi in crescita, obbligo vaccinale mirato in Belgio e Polonia (Di giovedì 9 dicembre 2021) “Siamo nel pieno di una situazione estremamente grave con alti livelli di trasmissione della variante Delta. E viste le incertezze su Omicron, oltre a una situazione già grave dobbiamo adottare misure precauzionali ora”. È l’allarme lanciato dall’Ecdc, lo European Centre for Disease Prevention and Control, di fronte a una situazione pandemica che in Europa sta esplodendo nuovamente, tornando a far preoccupare gli esperti. “Serve un’azione urgente per aiutarci a mantenere bassa la trasmissione, alleviare il pesante fardello sui sistemi sanitari e mantenere le persone vulnerabili al sicuro durante il prossimo periodo festivo, in cui i contatti tra gruppi di persone aumentano”. Che l’Europa si stia trovando al centro della nuova esplosione di casi Covid è chiaro. Dati alla mano, sebbene le ospedalizzazioni e le terapie intensive siano diminuiti rispetto ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 9 dicembre 2021) “Siamo nel pieno di una situazione estremamente grave con alti livelli di trasmissione della variante Delta. E viste le incertezze su Omicron, oltre a una situazione già grave dobbiamo adottare misure precauzionali ora”. È l’allarme lanciato dall’Ecdc, lo European Centre for Disease Prevention and Control, di fronte a una situazione pandemica che insta esplodendo nuovamente, tornando a far preoccupare gli esperti. “Serve un’azione urgente per aiutarci a mantenere bassa la trasmissione, alleviare il pesante fardello sui sistemi sanitari e mantenere le persone vulnerabili al sicuro durante il prossimo periodo festivo, in cui i contatti tra gruppi di persone aumentano”. Che l’si stia trovando al centro della nuova esplosione di casi Covid è chiaro. Dati alla mano, sebbene le ospedalizzazioni e le terapie intensive siano diminuiti rispetto ...

Advertising

Agenzia_Ansa : L'Ecdc ha diffuso la nuova mappa del contagio nell'Unione. L'Europa è tutta rossa o rosso scuro (indice di contagio… - HuffPostItalia : Rosso Europa. Contagi in crescita, obbligo vaccinale mirato in Belgio e Polonia - Carolinewhite40 : #Vintage #pininfarina Rosso Vivo 1985 Rare PININFARINA SPIDER EUROPA 1985.5 model - chlioxx : RT @ansaeuropa: Sardegna, Sicilia, Calabria, Molise e Umbria in giallo, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Provincia di Bolzano in rosso scuro… - ansaeuropa : Sardegna, Sicilia, Calabria, Molise e Umbria in giallo, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Provincia di Bolzano in ros… -