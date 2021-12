Rosalinda Cannavò | amicizia finita con Dayane Mello | il motivo è impensabile

Leggi su chesuccede

(Di giovedì 9 dicembre 2021) E’l’tra? Sembrerebbe proprio di si e per unincredibile. Adua Del Vesco è un’attrice di Messina classe 1992. Il suo vero nome è, ma ha scelto questo nome d’arte per debuttare sul piccolo schermo. Dopo aver studiato danza, debutta come attrice a 16 anni L'articolo proviene da CheSuccede.it.