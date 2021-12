Roma, vanno a cena fuori con il green pass prestato dagli amici: denunciati (Di giovedì 9 dicembre 2021) Roma – Ieri sera, nel corso di un servizio predisposto alla verifica del rispetto delle prescrizioni per il contenimento del contagio da Covid-19, i Carabinieri della Stazione Roma San Paolo hanno denunciato due 23enni Romani con l’accusa di sostituzione di persona. I Carabinieri sono intervenuti presso una paninoteca in viale Giustiniano Imperatore e hanno proceduto al controllo delle certificazioni verdi Covid-19 in possesso dei dipendenti e degli avventori seduti ai tavoli all’interno dell’esercizio. dagli accertamenti dei Carabinieri è emerso che i due giovani, seduti ad un tavolo a consumare, erano entrati nel locale mostrando due green pass su formato elettronico regolari ma intestati a due loro amici e di averli eliminati dalla memoria del telefono, per paura di ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 9 dicembre 2021)– Ieri sera, nel corso di un servizio predisposto alla verifica del rispetto delle prescrizioni per il contenimento del contagio da Covid-19, i Carabinieri della StazioneSan Paolo hanno denunciato due 23ennini con l’accusa di sostituzione di persona. I Carabinieri sono intervenuti presso una paninoteca in viale Giustiniano Imperatore e hanno proceduto al controllo delle certificazioni verdi Covid-19 in possesso dei dipendenti e degli avventori seduti ai tavoli all’interno dell’esercizio.accertamenti dei Carabinieri è emerso che i due giovani, seduti ad un tavolo a consumare, erano entrati nel locale mostrando duesu formato elettronico regolari ma intestati a due loroe di averli eliminati dalla memoria del telefono, per paura di ...

